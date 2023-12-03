«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.75.

«Локомотив» — «Зенит». Как вы знаете, КДК принял решение не в пользу железнодорожников, но по-другому, наверное, быть не могло — за нецензурную брань в адрес арбитров Галактионов получил два матча дисквалификации, Баринов получил один матч дисквалификации. Поэтому и тот, и другой не будут принимать участия в этом матче.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что можно про матч «Локомотив» — «Зенит» сказать? «Зенит» проиграл в Кубке «Динамо» и проиграл по делу, но у «Зенита» был такой смешанный состав, не совсем удачная игра в первом тайме. Во втором, может, чуть получше действовала команда, но в итоге пропустила в контратаке от Смолова. Но «Зенит» в чемпионате на ходу, он вернул себе лидерство и чувствует себя максимально уверенно. Вопрос исключительно в мотивации, настрое бразильцев. Если они уже в чемоданном настроении готовы и хотят уехать, то это одна история, если они еще готовы поиграть в комфортных условиях в Петербурге под крышей, а это сделать гораздо уютнее, чем в холодной Москве, то это дело другое. Конечно, «Зениту» будет тяжело и в плане дыхания, и в плане адаптации к условиям, хотя бразильцы уже не первый год играют в нашей стране.

«Локомотив» в обороне не очень хорошо действует, в атаке получше. Мы видели и в Самаре, мы видели и в кубковой игре против «Балтики», хоть там и не принимал участия Дзюба, но «Локомотив» сейчас функционально готов неплохо. Я думаю, что в середине в отсутствие Баринова закроет позицию, скорее всего, Марио Митай, он такого более оборонительного плана игрок, а впереди Глушенков, Пиняев, Дзюба, Миранчук, Жемалетдинов — кто бы там ни вышел, они должны проблемы и немалые обороне «Зенита» создать.

В голове крутится ничья на этот матч за хороший коэффициент 3,75», — сказал Генич.