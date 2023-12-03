Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.00.

«Локомотив» пострадал от дисквалификации главного тренера и капитана своей команды. Это, разумеется, будет сказываться на игре — и «Локомотив» будет злее, это будет сказываться на их настрое. Плюс Дзюба против «Зенита», вы сами понимаете, что это уже высокий кинематограф или литература, или музыка, неважно. Это уже даже больше имеет отношение к художественной культуре, чем к футболу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну а «Зенит» играет в своей лиге, и «Зенит», когда хочет, тогда побеждает, когда не хочет, тогда этого не делает, как это ни парадоксально выглядит, как, собственно, совсем недавно вы видели в матче на Кубок России. Я думаю, что будет весело, потому что и те, и другие регулярно практикуют обе забьют в своей игре и в текущем чемпионате и между собой – в четырех из пяти последних встреч эта ставка проходила.

В общем, я думаю, что будет развеселая игра, поэтому обе забьют и тотал больше в этом матче гарантированы. Зимой никто не будет стоять, все будут бежать, зимой никто не будет показывать примерную игру в обороне, все будут ошибаться, в общем, будет весело.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тотал больше 2,5 и обе забьют в матче «Локомотива» и «Зенита» — мой выбор», — сказал Казанский.

Ещё один прогноз на матч:
«Локомотив» — «Зенит». Галактионов и Баринов подведут Дзюбу
«Локомотив» — «Зенит». Галактионов и Баринов подведут Дзюбу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android