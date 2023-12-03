«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.00.

«Локомотив» пострадал от дисквалификации главного тренера и капитана своей команды. Это, разумеется, будет сказываться на игре — и «Локомотив» будет злее, это будет сказываться на их настрое. Плюс Дзюба против «Зенита», вы сами понимаете, что это уже высокий кинематограф или литература, или музыка, неважно. Это уже даже больше имеет отношение к художественной культуре, чем к футболу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну а «Зенит» играет в своей лиге, и «Зенит», когда хочет, тогда побеждает, когда не хочет, тогда этого не делает, как это ни парадоксально выглядит, как, собственно, совсем недавно вы видели в матче на Кубок России. Я думаю, что будет весело, потому что и те, и другие регулярно практикуют обе забьют в своей игре и в текущем чемпионате и между собой – в четырех из пяти последних встреч эта ставка проходила.

В общем, я думаю, что будет развеселая игра, поэтому обе забьют и тотал больше в этом матче гарантированы. Зимой никто не будет стоять, все будут бежать, зимой никто не будет показывать примерную игру в обороне, все будут ошибаться, в общем, будет весело.

Тотал больше 2,5 и обе забьют в матче «Локомотива» и «Зенита» — мой выбор», — сказал Казанский.