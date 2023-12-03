«Локомотив» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.10.

«Зенит» проиграл в двух из трёх последних матчей. Хотя оба они были не в рамках РПЛ — 1:2 в товарищеской игре с «Нефтчи» и 0:1 от «Динамо» в первом матче четвертьфинала Кубка России. А вот в чемпионате подопечные Семака настроены уже серьёзно. Недавно они сыграли вничью с тогдашним лидером — «Краснодаром» (1:1). «Быки» сохранили за собой первую строчку, но затем потеряли очки и пропустили выше «Зенит». Теперь многократный чемпион России занял долгожданное место в таблице. Дело за малым — оторваться от преследователей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Локомотив» же, с одной стороны, выступает достаточно неплохо, давно не проигрывает. Но, с другой стороны, клуб зачастил с ничьими — трижды потерял очки в четырёх матчах. Особенно негодовали железнодорожники по поводу судейства после игры с «Крыльями Советов», в которой они умудрились пропустить два мяча в добавленное время — 3:3. В таблице с такими результатами подопечные Галактионова теперь опустились на восьмое место. Впрочем, расположение команд в этой части таблицы довольно плотное — в случае победы «Локомотив», возможно, сумеет подняться сразу в топ-5.

Но не думаю, что сейчас «Локо» сумеет выиграть. «Зенит» почувствовал запах крови. Команда давно желала занять первую позицию в РПЛ, которую теперь так просто не отдаст, я уверен. Сегодня три очка достанутся сине-бело-голубым», — сказал Мостовой.