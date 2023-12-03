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«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Спартак» в 17-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ничья за 3.60.

«Ахмат» в Грозном будет принимать «Спартак». Какой «Спартак» — вообще не понятно. В чемпионате «Спартак» был неплох — и с «Локомотивом», и с «Ростовом». В последнем туре в Калининграде вообще бойня была в тяжёлых погодных условиях. Но в Кубке «Спартак» просто чудовищно выглядел против «Оренбурга», даже несмотря на то что там состав был смешанный. Тем не менее игра вообще не получалась — то ли из-за искусственного поля, то ли из-за усталости игроков «Спартака». В общем, не очень понятно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ахмат» прервал серию поражений в Оренбурге, сыграл вничью – 1:1. В концовке Олейников мог забить и победный мяч.

«Спартаку» исторически всегда непросто играть в Грозном. Думаю, что и эта игра получится максимально непростой для «Спартака», хоть он и фаворит. Но «Ахмат» сейчас в такой ситуации, когда игра, возможно, ключевая для Ромащенко. Обыгрывают «Спартак», я думаю, что Ромащенко останется тренером «Ахмата» и на весеннюю часть чемпионата. Если проиграют «Спартаку», то, скорее всего, с Ромащенко расстанутся, будут искать нового тренера.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Важнейшая игра. Фаворита игрового как такового нет. По коэффициентам, по цифрам это, конечно, «Спартак». Но мне не кажется, что «Спартак» обязательно должен «Ахмат» обыгрывать. Мой прогноз на эту встречу — ничья за 3.6. А дальше думайте сами.

Никакой стабильности:
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