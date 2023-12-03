«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Спартак» в 17-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ничья за 3.60.

«Ахмат» в Грозном будет принимать «Спартак». Какой «Спартак» — вообще не понятно. В чемпионате «Спартак» был неплох — и с «Локомотивом», и с «Ростовом». В последнем туре в Калининграде вообще бойня была в тяжёлых погодных условиях. Но в Кубке «Спартак» просто чудовищно выглядел против «Оренбурга», даже несмотря на то что там состав был смешанный. Тем не менее игра вообще не получалась — то ли из-за искусственного поля, то ли из-за усталости игроков «Спартака». В общем, не очень понятно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ахмат» прервал серию поражений в Оренбурге, сыграл вничью – 1:1. В концовке Олейников мог забить и победный мяч.

«Спартаку» исторически всегда непросто играть в Грозном. Думаю, что и эта игра получится максимально непростой для «Спартака», хоть он и фаворит. Но «Ахмат» сейчас в такой ситуации, когда игра, возможно, ключевая для Ромащенко. Обыгрывают «Спартак», я думаю, что Ромащенко останется тренером «Ахмата» и на весеннюю часть чемпионата. Если проиграют «Спартаку», то, скорее всего, с Ромащенко расстанутся, будут искать нового тренера.

Важнейшая игра. Фаворита игрового как такового нет. По коэффициентам, по цифрам это, конечно, «Спартак». Но мне не кажется, что «Спартак» обязательно должен «Ахмат» обыгрывать. Мой прогноз на эту встречу — ничья за 3.6. А дальше думайте сами.