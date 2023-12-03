«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на игру 17-го тура чемпионата России

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» – «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.88.

«Ещё один воскресный матч РПЛ. Ну, сейчас «Спартак» тоже не назовёшь командой сверхстабильной. Да, наверное, в последнее время нет никого, кроме «Зенита, который всё-таки набрал ход к зиме. Тут интересный момент, что «Ахмат» тренирует Мирослав Ромащенко, который работал в своё время в «Спартаке», и он прекрасно знает, какое значение матчи со «Спартаком» имеют для любого клуба. Его работа сейчас тоже отнюдь не какие-то комплиментарные отклики вызывает. Ну, вообще, в сегодняшнем состоянии российского клубного футбола о стабильности говорить никак не приходится.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тем не менее, я полагаю, что «Ахмат», естественно, постарается дать бой, тем более что это один из самых, наверное, привлекающих внимание его матчей. Ну и определённые возможности для этого есть. Плюс у «Спартака», в общем, собственная оборона немножко вызывает вопросики.

Но всё-таки, мне кажется, проиграть «Спартак» не должен. В нулевую ничью я не верю здесь. Исходя из этого, ставка такая — «Спартак» не проиграет и тотал больше 1.5» с коэффициентом 1.88. Возможно, 1:1, просматривается даже здесь такой вариант, или, может быть, победа «Спартака» со счётом 2:1. В общем, хорошая ставка», — сказал Андронов.