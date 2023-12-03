«Наполи» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Интер».

Ставка: обе забьют за 1.67.

«Наполи» довольно неровный сезон проводит, особенно для клуба, взявшего скудетто ещё недавно. Всё дошло до того, что руководство команды даже поменяло главного тренера. Хотя позиция в таблице у неаполитанцев не такая плохая — четвёртая строчка. Но вот отставание от «Интера» с «Ювентусом» составляет уже восемь и шесть очков. Клубу нужно срочно выходить на серию побед. Ведь недавно он уже проиграл «Эмполи» (0:1) и сыграл вничью с «Миланом» (2:2).

На неделе «Наполи» играл в Лиге чемпионов — в 5-м туре против него вышел «Реал», уже гарантировавший себе выход в плей-офф. Несмотря на это, мадридцы «упёрлись» и не дали лёгкого матча представителю Италии. Итог — 4:2 в пользу испанского гранда. «Наполи» теперь идёт вторым в группе и ещё имеет шанс на попадание в плей-офф.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Интер» тоже на неделе проводил матч в Лиге чемпионов. И их противостояние с «Бенфикой» вышло очень остросюжетным. После первого тайма португальцы вели со счётом 3:0. Миланцы сумели отыграть три мяча за тайм и сыграли вничью с соперником. Впрочем, вопрос с выходом в плей-офф у команды Индзаги уже решён — ниже второго места в квартете она не опустится.

В Серии А дела у «Интера» тоже идут лучше, чем у «Наполи». В последнем туре клуб сыграл вничью с «Ювентусом», с которым они ведут борьбу за лидерство — 1:1. Теперь с 32 очками подопечные Индзаги остались на первом месте, имея отрыв от туринцев в два очка. До этой встречи «Интер» шёл на серии побед.

Я жду борьбы в этом матче. Да, если судить по последним встречам, то «Интер» является фаворитом. Но я уверен, что «Наполи» так просто не сдастся и сыграет активно все 90 минут. Как минимум по голу от соперников мы точно увидим», — сказал Мостовой.