«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.75.

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» померятся силами в 14-м туре АПЛ. Две команды, которые входят в группу сильнейших в этом розыгрыше турнира. Впрочем, не уверен, что «шпоры» в своём нынешнем состоянии сумеют оказать сопротивление «горожанам».

Да, «Тоттенхэм» просто блистательно начал сезон, выступал действительно лучше всех в турнире. Однако большое количество травм повлияло на результаты команды. В трёх последних турах подопечные Постекоглу только проигрывали — 1:4 от «Челси», 1:2 от «Вулверхэмптона» и 1:2 от «Астон Виллы». Конечно, всё это довольно сильные соперники. Так что не уверен, что серия поражений коллектива продлится слишком долго.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В таблице АПЛ «Тоттенхэм» сумел не опуститься за пределы топ-5 — он идёт на его краю с 26 очками. Уже снизу в турнире поджимают клуб «Ман Юнайтед» и «Ньюкасл». А вот «Манчестер Сити» сейчас идёт вторым, уступая «Арсеналу» всего на очко. Могли бы подопечные Гвардиолы идти и первыми в таблице, но в последних турах они поделили очки с «Челси» (4:4) и с «Ливерпулем» (1:1). Тоже нельзя сказать, что победа «горожан» в этих противостояниях была очевидна на 100%.

На неделе «Ман Сити» играл в Лиге чемпионов с «Лейпцигом». Учитывая, что клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф, мотивации у него особой не было. Этим и можно объяснить то, что к перерыву подопечные Гвардиолы проигрывали 0:2. Но во втором тайме коллектив сумел отыграться — 3:2.

Конечно, «Тоттенхэм» намерен прервать свою серию поражений. Но боюсь, сделать это в матче с «Ман Сити» будет очень сложно. «Горожане» тоже потеряли очки в последних турах. Так что подопечные Гвардиолы сыграют надёжно и вряд ли снова потерпят неудачу. У команды Постекоглу всё равно остаются те же проблемы — большое количество игроков в лазарете», — сказал Павлюченко.