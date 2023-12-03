«Челси» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Брайтон».

Ставка: победа «Челси» за 1.75.

«Челси» и «Брайтон» сойдутся в очередном туре английского чемпионата. Обе команды выступают не очень стабильно. Но сейчас я предпочтение все же отдаю хозяевам поля.

«Челси», конечно, очень плохо сыграл в прошлом туре, провел один из худших матчей сезона. Безвольно клуб проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:4. И теперь появляются вопросы к обороне команды Почеттино. Ведь за два тура клуб пропустил аж восемь голов. Впрочем, 4:4 с «Ман Сити» можно назвать аномалией — там противники куражились и много забивали.

После двух потерь очков «Челси» немного отстал от соперников выше. Сейчас он идет на десятом месте с 16 баллами, а ближайшие клубы из топ-5 опережают его уже на десять очков и более. «Брайтон» же идет на восьмом месте с 22 очками — у него путь в топ-5 намного короче, нужно только начать стабильно выигрывать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последних турах подопечные Де Дзерби не проигрывали — три ничьи и одна победа. Правда, все соперники за этот период у «чаек» были из нижней части таблицы. Впрочем, и до этой серии клуб выступал достаточно уверенно, часто набирал очки.

Немаловажный факт, который стоит учесть перед прогнозом на эту игру, — еврокубки. «Челси» в них не участвует, а вот «Брайтон» представляет Англию в Лиге Европы. Там клуб на неделе проводил выездной матч с АЕКом, в котором выиграл 1:0. После этого «чайки» гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

Я думаю, «Челси» будет мотивирован после 1:4 от «Ньюкасла». Футболисты постараются исправиться перед своими фанатами. «Брайтон» же будет не в лучшей форме после выездного матча еврокубка. Так что я тут отдаю предпочтение «синим», — сказал Павлюченко.