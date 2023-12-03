«Краснодар» – «Оренбург»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Оренбург» в 17-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Краснодар» сыграет домашний матч с «Оренбургом». «Краснодар» потерял лидерство, и уже нет, наверное, такого давления, как когда ты на 1-м месте, а все ждут, особенно в Петербурге, когда ты оступишься, чтобы воспользоваться осечкой и тебя обойти. Но вот «Зенит» «Краснодар» обошел. Может, «Краснодару» сейчас и полегче будет. Хотя какой уж тут полегче, если теряешь основного нападающего. Кордоба получил 3 матча дисквалификации. Кади также дисквалифицирован на эту игру. Кокшаров, Мозес — какие варианты там есть у Ивича на эту встречу, чтобы соперника удивить…

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но после плохой игры должна идти хорошая, тем более дома. Я думаю, что переполнен будет стадион в Краснодаре. Впереди еще игра с ЦСКА, последняя на этом отрезке. И «Краснодар» даже без Кордобы, мне кажется, с помощью такого ртутного движения впереди и активной игры полузащитников должен «Оренбургу» создать немало проблем. Но и не сказать, что сам «Оренбург» очень убедительно играет в обороне. У него тоже непонятная ситуация. Многие футболисты висят, сидят на чемоданах, думают, куда бы им зимой перебраться. Но матч с одним из лидеров — это всегда супермотивация, это всегда хороший настрой. Так было и в кубковой игре со «Спартаком», где «Оренбург» по делу выиграл – 1:0. Посмотрим, как это будет сейчас — в матче против «Краснодара».

Очень надежной игру «Краснодара» сейчас в обороне не назовешь. Где-то, видно, подустали краснодарские игроки. И «Оренбург» с его атакой, с его открытым футболом наверняка постарается на хорошем стадионе сыграть в хороший футбол, чего не удалось сделать, например, в Москве против «Динамо». Здесь почему бы не покуражиться», — сказал Генич.