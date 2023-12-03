«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.90.

«Суперматч нас ждёт в чемпионате Испании – «Барселона» будет играть с «Атлетико» Мадрид.

Команды — соседи в турнирной таблице, одинаковое количество набранных очков у «Барселоны» и «Атлетико», но у «Атлетико» на один матч меньше, поэтому «Атлетико» сейчас чуть выше располагается в турнирной таблице, чем команда Хави. Да, многовато очков где-то «Барселона» растеряла, с тем же «Райо» могло повезти, если бы не судейские ошибки, и можно было увезти победу. «Барса» на неделе оформила, как и «Атлетико», выход в весеннюю стадию Лиги чемпионов, «Барса» это впервые сделала за последние три года, впервые при Хави. Это большое достижение для каталонского клуба по нынешним временам, ни в коем случае не саркастично здесь об этом говорю, действительно для «Барсы» это чрезвычайно важно. Да, отсутствие Гави, непонятно, сможет ли сыграть тер Штеген. На матч с «Порту» он в итоге так и не вышел, но Иньяки Пенья себя проявил очень неплохо, в нескольких моментах действительно команду выручил, и Хави после игры его отметил.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Понятно, как играет «Барселона», понятно, как играет «Атлетико» Мадрид. «Атлетико» сейчас в полном порядке, играет что в чемпионате, что в еврокубках очень качественно и с точки зрения тактики, и с точки зрения результативности. Да, где-то в Нидерландах, может, против «Фейеноорда» повезло с двумя автоголами, но «Атлетико» такие матчи играть умеет. В прошлом сезоне «Атлетико» дважды проиграл «Барселоне» Хави, оба раза с минимальным счётом 0:1. Сейчас ситуация такая, когда, мне кажется, у «Атлетико» достаточно ресурсов и достаточно качеств, чтобы «Барселоне» не проиграть. Если всё сделают правильно игроки Симеоне, то результат будет для них положительный. В хорошей форме Мората, в хорошей форме Гризманн, хорошо управляет игрой Симеоне с помощью замен.

Мне кажется, что «Атлетико» не проиграет на сей раз в Барселоне. Поэтому мой прогноз – «Атлетико» Х2 за коэффициент 1.9, очень приличный коэффициент, что мадридцы не уступят», — сказал Генич.