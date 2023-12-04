«Динамо» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Рубин» в 17-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча за 1.90.

«Динамо» набрало хорошую форму — победа над ЦСКА, победа над «Оренбургом», победа над «Зенитом» в Кубке России, причём такая качественная. Хорошее движение динамовцы показали, хороший футбол, очень целостный.

И тут домашний матч против «Рубина». «Рубин» исторически очень неудобный соперник для «Динамо», максимально неудобный. В первом круге динамовцы помучились, хотя в меньшинстве вели 2:1 — с каким-то феноменальным голом Скопинцева, но преимущество не удержали, сделали в итоге ничейку 2:2.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рубин» шесть матчей подряд не пропускает, и какая-то самоуспокоенность, мне кажется, у «Рубина» уже наступила, потому что он сейчас седьмой в турнирной таблице. Побеждать, не проигрывать всегда, конечно, приятно. Это добавляет уверенности. Но у «Динамо» другие амбиции, другие задачи и состав покачественнее, чем у нынешнего «Рубина». Никто «Рубин» не осудит, если он, например, «Динамо» в Москве проиграет. А «Динамо» обязательно надо выигрывать и продолжать оставаться в тройке.

Атака «Динамо» хороша — много созидает, много забивает. Поэтому, мне кажется, хоть «Рубин» не пропускает в последних шести матчах, здесь ему устоять не удастся. «Рубин» пропустит и, как мне кажется, не один раз», — сказал Генич.