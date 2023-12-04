«Динамо» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Рубин».

Ставка: ничья за 4.20.

«Москвичи в последнее время радуют своих болельщиков. Три победы и две ничьих в последних пяти матчах. Победить удалось ЦСКА в чемпионате, и «Зенит» в Кубке — не самая простая задача. В отличной форме находится Константин Тюкавин, у него 4+1 в четырёх последних матчах РПЛ. При удачном раскладе событий «Динамо» может не только сохранить третье место, но и попытаться запрыгнуть выше ещё до зимней паузы, для этого, правда, необходима неудачная игра конкурентов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рубин», так же как и «Динамо», показывает приличные результаты. Команда, которой в начале чемпионата прогнозировали вылет, не проигрывает вот уже в шести матчах подряд, пять побед и одна ничья. Мало того, за это время у казанцев нет ни одного пропущенного гола! Отличная игра в обороне плюс потрясающий Юрий Дюпин. Как итог — «Рубин» лишь в трёх очках от «Динамо» и вполне может ворваться в зону лидеров уже после воскресного матча.

Матч первого круга завершился результативной ничьей, 2:2, тогда Джоэль Фамейе в самом конце матча остановил «Динамо» на пути к очередной победе. Обе команды находятся в отличной форме и постепенно приближаются к лидерам. «Динамо» — заведомый фаворит матча, на их победу дают 1.77. Есть ощущение, что просто бело-голубым не будет. Команда Рашида Рахимова нашла свой стиль — не самый зрелищный, но при этом приносящий очки. Предлагаю рискнуть и выбрать ничью», — сказал Зигаев.