«Динамо» — «Рубин»: ставка Виктора Гусева на матч 17-го тура РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Рубин».

Ставка: гол Смолова за 2.41.

«Динамо» находится на подъёме. В прошлом туре сумели победить в дерби против ЦСКА, а затем в кубковой игре одолели «Зенит». При этом питерцам забили, играя в меньшинстве. У «Динамо» сильная атака, наконец хорошо вписался Карраскаль, неплохо выглядит Тюкавин, проявляет себя Смолов. Интересно, как он сыграет против «Рубина». Я склонен отдать предпочтение хозяевам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рубин» тоже хорош. Рахимов постепенно выстроил игру команды. В последних шести матчах казанцы ни разу не пропустили и одержали пять побед. Рахимов и сам был отличным защитником и знает, как ставить игру в обороне. В последний раз в РПЛ «Динамо» проиграло более двух месяцев назад. Поэтому думаю, что у хозяев обязательно будут шансы в нападении, где проявить себя может Фёдор Смолов», — сказал Гусев.