«Динамо» – «Рубин»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Рубин» в 17-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.05.

«В первом круге команды сыграли 2:2, и как-то из логики игры счёт не вытекал. Там Скопинцев какие-то чудеса творил, и динамовцы чуть в меньшинстве не выиграли. «Рубин» на последних минутах всё-таки сумел сравнять. Но голов было больше, чем моментов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас обе команды на ходу. «Рубин» забыл, когда в последний раз пропускал. Казанцы забрались очень высоко. От них такого не ожидал, честно говоря. Но грамотно укрепились, и Рахимов сумел найти баланс. «Динамо» же за последнюю неделю обыграло ЦСКА и «Зенит». Второй тайм против армейцев был просто великолепным. Там бело-голубые такое исполняли! Карраскаль выдал шикарный матч.

Здесь, конечно, «Рубин» приедет играть от обороны. Казанцы попытаются остановить такое яркое «Динамо», построят кучу редутов на своей половине. Москвичам надо будет их вскрывать, и при этом важно не нарваться на контратаку. Скорее всего, динамовцы своего добьются, но вряд ли забьют сразу и вряд ли забьют много.

Я поставлю на тотал меньше 2.5», — сказал Титов.