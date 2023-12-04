Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» – «Рубин»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

«Динамо» – «Рубин»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Рубин» в 17-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.05.

«В первом круге команды сыграли 2:2, и как-то из логики игры счёт не вытекал. Там Скопинцев какие-то чудеса творил, и динамовцы чуть в меньшинстве не выиграли. «Рубин» на последних минутах всё-таки сумел сравнять. Но голов было больше, чем моментов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас обе команды на ходу. «Рубин» забыл, когда в последний раз пропускал. Казанцы забрались очень высоко. От них такого не ожидал, честно говоря. Но грамотно укрепились, и Рахимов сумел найти баланс. «Динамо» же за последнюю неделю обыграло ЦСКА и «Зенит». Второй тайм против армейцев был просто великолепным. Там бело-голубые такое исполняли! Карраскаль выдал шикарный матч.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
04 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Здесь, конечно, «Рубин» приедет играть от обороны. Казанцы попытаются остановить такое яркое «Динамо», построят кучу редутов на своей половине. Москвичам надо будет их вскрывать, и при этом важно не нарваться на контратаку. Скорее всего, динамовцы своего добьются, но вряд ли забьют сразу и вряд ли забьют много.

Я поставлю на тотал меньше 2.5», — сказал Титов.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android