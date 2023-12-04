«Динамо» — «Рубин»: ставка Романа Гутцайта на игру РПЛ 4 декабря

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Рубин».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.12.

«Рубин» удивил всех длинной серией матчей в чемпионате без пропущенных мячей — она насчитывает уже шесть игр. Понятно, что не в каждой из этих игр у соперников казанцев вообще не было моментов, но тенденция прослеживается: обороняется команда грамотно. И у «Рубина» есть всё необходимое, чтобы не допустить большое количество моментов у своих ворот в предстоящем матче с «Динамо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Бело-голубые часто бывают непредсказуемы. Возьмём матч прошлого тура с ЦСКА. До перерыва армейцы доминировали и вели в счёте, а во втором тайме всё поменялось. Поэтому закладываться на то, что «Динамо» проведёт весь матч в одном темпе и будет играть с преимуществом, нельзя.

Ещё один фактор — Кубок России. Динамовцы играли посреди недели, в то время как «Рубин» целенаправленно готовился к матчу чемпионата», — сказал Гутцайт.