«Динамо» — «Рубин»: ставка Романа Павлюченко на игру 17-го тура РПЛ в Москве

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Динамо» — «Рубин».

Ставка: победа «Динамо» за 1.78.

«Динамо» и «Рубин» сыграют в 17 туре чемпионата России. Думаю, московский клуб наберет три очка. Хотя с казанцами ему легко не будет.

«Динамо» в прошлом туре РПЛ сумело обыграть в важном матче ЦСКА – 3:2. После этого подопечные Лички еще и добились победы в первой игре четвертьфинала Кубка России с «Зенитом» — 1:0. Серия викторий клуба во всех турнирах уже насчитывает четыре встречи, а не проигрывает команда более чем в десяти противостояниях.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, в очень неплохой форме находится «Динамо». Могут москвичи так и претендовать на достаточно высокие позиции в таблице. Сейчас с 28 баллами «бело-голубые» уже идут четвертыми, уступая «Крыльям Советов», сыгравшим в этом туре, всего на одно очко.

«Рубин» тоже показывает очень хорошие результаты, особенно если вспоминать, как он играл на старте сезона. Сейчас казанцы идут на серии побед из четырех матчей. За этот период им, в том числе, удалось обыграть «Урал» (1:0) с «Факелом» (1:0). В таблице РПЛ коллектив уже смог подняться на седьмое место – в активе у него 25 очков. Выиграв еще пару раз, «Рубин» вполне может и в топ-5 попасть.

Да, «Рубин» сейчас хорош. Но последние его виктории были над нижестоящими соперниками. Так что игра с «Динамо» — хорошая проверка для казанцев. Но я все равно больше верю в победу москвичей, которые тоже вышли на серию успешных результатов. У гостей тут шансов на викторию очень мало», — сказал Павлюченко.