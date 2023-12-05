«Спартак» — «Динамо» М: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу КХЛ

5 декабря состоится матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» М. Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Битва за первое место в Западной конференции! Пока что лидерство держат бело-голубые, но спартаковцы отстают всего на один балл. Сможет ли команда Алексея Жамнова победить и занять первую строчку на Западе?

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