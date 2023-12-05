«Автомобилист» — СКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – СКА.

Ставка: победа СКА за 2.08.

«В Екатеринбурге СКА постарается продлить свою победную серию до 12 матчей. Подопечные Романа Ротенберга свой 11-й выигрыш организовали в Магнитогорске над «Металлургом» — 3:2 Б. Михаил Воробьёв, Александр Гальченюк, Сергей Толчинский и компания сейчас находятся, что называется, в огне. А вот команда Николая Заварухина застопорилась. «Автомобилист» проиграл три матча подряд, включая последний в Мытищах. Поражение от «Куньлуня» по счёту выглядит очень неприятным – 2:5. Понятно, что Стефан Да Коста, Ник Эберт, Анатолий Голышев и их партнёры очень хотят исправиться. СКА, конечно, для этого подходит в меньшей степени. Армейцы после 37 матчей набрали 48 очков и занимают четвёртое место на Западе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Автомобилист» седьмой на Востоке, 39 игр и 42 балла. Между собой команды в этом сезоне ещё не встречались, но екатеринбуржцев можно назвать удобным соперником для команды из Санкт-Петербурга – 19 побед в последних 27 матчах. Сейчас СКА тоже победит. В основное время», — сказал Плющев.