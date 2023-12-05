«Металлург» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 5 декабря

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – ЦСКА.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.03.

«Финалисты Кубка Гагарина — 2021/2022 встретятся между собой в Магнитогорске.

Обе команды свои предыдущие матчи проиграли. «Металлург» уступил дома в серии буллитов питерскому СКА – 2:3. А ЦСКА потерпел поражение в Челябинске от «Трактора» — 1:3. При этом команда Андрея Разина продолжает оставаться лидером всей КХЛ – 55 очков в 39 матчах, а подопечные Сергея Фёдорова шестые на Западе – 37 игр и 42 балла.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Металлурга» сейчас на ходу Никита Михайлис, Данила Юров и Александр Петунин, а у ЦСКА Андрей Светлаков, Павел Карнаухов и Сергей Плотников.

В текущей «регулярке» команды встречались три месяца назад в Москве, и «Магнитка» тогда взяла верх – 4:2. В целом в противостоянии этих команд просматривается паритет – 24-23 в пользу «Металлурга» в последних 47 матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2023, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На этот раз верх возьмут хозяева. Они в этом сезоне стабильнее и просто сильнее. На данный момент красно-синие никак не могут найти свою игру, плюс существуют ещё и серьёзные кадровые проблемы, потому армейцы и уступят», — сказал Плющев.