«Лутон» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Лутон» – «Арсенал» в 15-м туре АПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.70.

«Арсенал» вернулся на первое место в турнирной таблице, и это должно мотивировать футболистов. Казалось, что в какой-то момент лондонцы забуксовали, вперёд вырвался «Тоттенхэм», потом «Манчестер Сити», а сейчас удалось обратно себе вернуть лидерство.

И, конечно, ситуация окрыляет игроков, нужно укреплять позиции, тем более играя с «Лутоном». «Арсенал» очень здорово провёл матч с «Лансом» в Лиге чемпионов, много назабивал, потом мощно начали с «Вулверхэмптоном» — 2:0, но рановато расслабились, в итоге только 2:1. Было чуть нервно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лутон» из-за штрафа «Эвертона» пока не в зоне вылета, но все шансы опуститься туда. Новичок дерзкий, кусачий, но по составу он выглядит бледно. Не ровня «Арсеналу», это уж точно.

Минимальная ротация у лондонцев наверняка будет, но она только освежит состав, на мой взгляд. Жду победы от них минимум в два мяча. Не должен претендент на чемпионство здесь терять очки», — сказал Титов.