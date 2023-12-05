«Лутон Таун» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ 5 декабря

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лутон Таун» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.69.

«Лутон Таун» и «Арсенал» сойдутся в 15-м туре чемпионата Англии. Уверен, три очка сегодня достанутся гостям.

«Арсенал» набрал ход, остаётся единственной командой Премьер-лиги, которая выиграла во всех трёх последних турах. «Ман Сити» умудрился трижды кряду сыграть вничью, «Ливерпуль» тоже терял очки. Так что «канониры» должны этим пользоваться – они и так уже лидируют в турнире с отрывом от преследователей в два и три очка. В последних встречах подопечные Артеты без особых проблем справились с «Бёрнли» (3:1), «Брентфордом» (1:0) и «Вулверхэмптоном» (2:1).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Также успеха «Арсенал» добился и в групповом этапе Лиги чемпионов – неделю назад он разгромил там в 5-м туре «Ланс» (6:0) и гарантировал себе выход в плей-офф. Конечно, «Лутон Таун» обладает совершенно другим уровнем. Ни в каких еврокубках он не участвует.

У «Лутона» есть проблемы и без других турниров. Явно коллектив по итогам сезона будет бороться за выживание. Сейчас он идёт на 17-м месте и на пару очков отрывается от клубов ниже. Недавно «шляпникам» удалось обыграть «Кристал Пэлас» со счётом 2:1. Но в остальных встречах коллектив терял очки.

Конечно, может быть, Артета в этом матче среди недели решит выпустить на поле резервистов. Возможно, мотивации особой у «канониров» не будет – уж слишком слабый соперник сейчас у них. Но я всё равно не думаю, что «Лутон Таун» тут даже вничью сумеет сыграть. Возможно, «шляпники» один раз огорчат оборону «пушкарей», но не более того. Победа достанется гостям», — сказал Павлюченко.