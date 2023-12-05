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«Лацио» — «Дженоа»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Кубка Италии

«Лацио» — «Дженоа»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Кубка Италии
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Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Кубка Италии «Лацио» — «Дженоа».

Ставка: победа «Лацио» за 1.75.

«Лацио» после поражения от «Салернитаны», а также критики и напряжения внутри команды, приведшего к заявлению Маурицио Сарри, квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Селтик» (2:0), и победил в Серии А «Кальяри» (1:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ситуация успокоилась, и римляне явно настроены продолжить удачную серию в Кубке Италии. Тем более во втором туре чемпионата «бьянкочелести» обидно уступили генуэзцам (0:1) на своём поле, доминируя по ходу встречи.

Кубок Италии . 1/8 финала
05 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дженоа» также играет нестабильно, набирая большинство очков в домашних матчах. Но в последнем туре дома была ничья со скромным «Эмполи». Не уверен, что в Кубке «Дженоа» сыграет основным составом. В предыдущем раунде начинали резервисты, и только после выхода нескольких основных футболистов генуэзцы дожали клуб Серии Б «Реджану» в дополнительное время», — сказал Лаврентьев.

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