«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: ТБ 3 за 2.06.

«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Челси». Интерес тут подогревают результаты противников в этом сезоне – они оба очень нестабильны. Так что вероятного победителя тут тяжело предсказать.

Наверное, справедливо будет отметить, что ситуация у команды тен Хага чуть хуже, чем у подопечных Почеттино. Все никак не могут найти свой футбол «красные дьяволы». До сих пор ни одной доминирующей победы над сильным соперником мы не увидели у них. Да, были недавно 3:0 с «Эвертоном». Но там и демотивирующий соперника гол Гарначо на первых минутах был, и общее негативное настроение «ирисок» после снятия очков. Так что это, скорее, исключение из правил.

Сложно пока выступает «МЮ». Это было видно в игре с «Галатасараем» недавно в Лиге чемпионов. Вроде начал клуб матч уверенно, сумел забить два мяча. Но ошибки Онаны и общая несобранность коллектива привели к результативной ничьей – 3:3. На прошлых выходных «Юнайтед» еще и абсолютно без вариантов проиграл «Ньюкаслу» (0:1).

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Челси» же начал добиваться неплохих результатов. Собственно, в большинстве последних игр «пенсионеры» выигрывали. Им единственное поражение недавно тоже нанес «Ньюкасл», что было не так удивительно. Хотя подопечные Почеттино совсем безвольно смотрелись в том матче – 1:4. Но зато борьбу коллектив навязал «Манчестер Сити». Казалось бы, без вариантов «горожане» должны были выигрывать, но «Челси» сумел оказать сопротивление сопернику – 4:4.

Собственно, в таблице противники идут не так далеко друг от друга. «МЮ» располагается на седьмом месте, а «Челси» — на десятом. Думаю, со временем «синие» поднимутся в турнире. «Красным дьяволам» же будет тяжело бороться за еврокубки, если они продолжат показывать такой же футбол.

Да, кажется, что у «Челси» тут чуть больше шансов. Недавно клуб противостоял действительно сильным противникам. Но я лучше поставлю на голы. Уверен, «МЮ» будет заряжен. В обороне хозяева поля, как мы уже привыкли, слабо играют. Но и сами они обязательно забьют», — сказал Павлюченко.