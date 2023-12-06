«МЮ» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата Англии

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Челси».

Ставка: ТБ 3.5 и обе забьют за 2.70.

«Это будет невероятная игра, потому что «Манчестер Юнайтед» находится в кризисе, даже несмотря на серию из классных результатов в АПЛ. Вспомните, каким трудом эти самые результаты были добыты. Да, были «сухие» матчи Онана, но всё равно там есть ещё и Лига чемпионов, а что происходит в ней, для команды тен Хага всем понятно. После поражения от «Ньюкасла» разговоры о том, что уже время менять главного тренера, конкретны как никогда, поэтому надо выходить, выигрывать и здесь нельзя уступить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Челси», то тут тоже всё весело, мы с вами помним волшебную игру с «Тоттенхэмом», не забыть, как 1:4 эта команда горит «Ньюкаслу», и нельзя не вспоминать о том, как 3:2 может обыграть «Брайтон». В общем, всё бывает с этой командой, которая тоже пока ещё ищет себя. Я поэтому и предполагаю, что это будет очень любопытная игра — этим надо побеждать, эти не могут проигрывать.

«Манчестер Юнайтед» у себя дома, кстати, ни разу не вёл по счету к перерыву, а «Челси» — это команда, которая на выезде ни разу не уступала к перерыву. Вы представляете, сколько здесь противоречий может сойтись в одной игре. Поэтому ещё раз — будет огромное количество ошибок и забитых мячей.

Тотал больше 3.5 и обе забьют, я думаю, что гарантированы на этой встрече», — сказал Казанский.