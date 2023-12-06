«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТБ 3.5 и обе забьют за 2.55.

«Большая игра в Бирмингеме, приезжает действующий чемпион «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Я думаю, что никто из болельщиков бирмингемского клуба и представить в сладких грезах себе не мог, что команда будет так высоко перед домашней встречей с командой Пепа Гвардиолы.

Да, только что была осечка с «Борнмутом», но вот осечище — это точно было у «Манчестер Сити» в игре с «Тоттенхэмом», плюс ко всему скандалищным, но это вы знаете и без меня. Любопытно, что «Астон Вилла» не выигрывала 56 матчей у действующих чемпионов, вообще, за всю историю только четыре победы было, и, разумеется, в эти четыре победы никогда не умещалась игра против «Манчестер Сити». В последний раз «Вилла» обыгрывала у себя дома «Сити» аж в 2013 году, ну, тогда «Сити» и не был чемпионом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поэтому здесь вроде как все карты за «Манчестер Сити», но я бы сыграл проще, я бы сыграл на обилие голов. Если вспомнить, когда «Астон Вилла» в последний раз не забивала, то это был странный матч с «Ноттингем Форест» — все остальное и пропускают, и забивают. Что говорить о «Манчестер Сити»! Четыре матча и 10 пропущенных мячей — это вообще не стандарт «Манчестер Сити». Так что им летит все, они забивают тоже пачками, и я думаю, что такая высокооктановая игра нас с вами ждет на «Вилла Парк».

Поэтому обе забьют и тотал больше 3,5 – вот что я жду вечером в среду, когда сыграют «Астон Вилла» и «Манчестер Сити», — сказал Казанский.