«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.71.

«Обсудим матч, который пройдёт в Ярославле. Сыграют «Локомотив» и «Ак Барс». Надо учесть, что календарь чемпионата КХЛ такой аритмичный — то 10 матчей в день, то один. Вот в четверг сыграют снова 10 матчей, и потом будет перерыв. Чемпионат КХЛ идёт каждый день — и команды реально наедаются.

Я не думаю, что в этом матче будет какое-то дикое выплёскивание сил. Известно, что обе эти команды умеют замечательно играть от обороны. Мне кажется, что обе команды постараются сыграть без особого колоссального напряжения, а строго от обороны.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вроде бы «Ак Барс» пытается взлететь, но тут бац — и проигрывает «Северстали» (1:4). Не стоит забывать, что в атаке не будет травмированного бомбардира Дмитрия Яшкина. «Локомотив» тоже побеждает, но всякий раз без какой-то феерии. Вот выиграли два подряд матча у «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Всё это в совокупности позволяет мне думать, что мы увидим «низовой» матч. Всё же после поражения со счётом 1:4 «Ак Барс» будет осторожен. Логичной ставкой мне видится ТМ 4.5 за 1.71. Если взять последние пять очных матчей, то там «Локомотив» особой результативностью не отличался», — сказал Лысенков.