«Ювентус» — «Наполи»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Серии А

8 декабря состоится матч Серии А «Ювентус» — «Наполи». Начало — в 22:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«Ювентус» теряет игроков, играет крайне прагматично, но движется к своей цели. В помощь команде Массимилиано Аллегри сезон без еврокубков: играть на один фронт всегда проще. Что до неаполитанцев, то они уже успели сменить тренера. Вряд ли им удастся защитить свой титул, но за место в Лиге чемпионов команда Вальтера Маццари точно поборется.

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