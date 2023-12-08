«Локомотив» — «Урал»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Урал».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Локомотив» и «Урал» встретятся в 18-м туре чемпионата России. Думаю, не самая простая игра будет для хозяев поля. Екатеринбуржцы постараются оказать сопротивление противнику.

«Локомотив» добыл очень важный результат на прошлых выходных — обыграл «Зенит» в принципиальном матче, да ещё и забил ему три мяча (3:1). До этого подопечные Галактионова тоже не проигрывали — они сейчас идут на серии без проигрышей, чередуют ничьи и победы. Благодаря таким результатам железнодорожники уже располагаются на шестом месте, всего в трёх очках от «Динамо» с третьей позиции. Продолжая выступать в том же духе, «Локо» вполне может и за топ-3 бороться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Урал» не так давно всех удивил — сумел обыграть лидера чемпионата «Краснодар» (3:1). Но вот в остальных встречах команда Гончаренко терпела сплошные провалы, только проигрывала. Так и после успеха в игре с «быками» екатеринбуржцы уступили менее сильному противнику — 0:1 с «Пари НН». Помимо прочего, есть проблемы у «Урала» с реализацией — давно мы от него не видели более одного забитого мяча (за исключением 3:1 с «Краснодаром»).

Не думаю, что гостям тут стоит на что-то рассчитывать. «Локомотив» вряд ли останется без очков сегодня. Однако екатеринбуржцы будут бороться. Хотя бы один раз они часто отличались в последнее время. Так что и тут я жду, что железнодорожники не сумеют добыть сухую победу», — сказал Мостовой.