«Локомотив» — «Урал»: прогноз Романа Гутцайта на игру РПЛ

Известный коментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Урал».

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Локомотив» переиграл «Зенит» второй раз в сезоне. Большое и приятное достижение команды Михаила Галактионова. Но если против питерцев можно играть вторым номером, то против «Урала» дома на это рассчитывать сложно. Тут, скорее, уже «Урал» будет больше отталкиваться от соперника и не настаивать на контроле. Для «Локомотива» такой расклад может оказаться не слишком удобным. К тому же погода в Москве не располагает к яркому футболу: всё в снегу, а на термометре -13°C. Попробуй творить в таких условиях.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Значит, вероятно, нас ждёт очередная битва. И «Урал» может быть к ней вполне готов. Команда Виктора Гончаренко умеет действовать организованно. А недавняя победа над «Краснодаром» ещё и добавила позитива игрокам и тренерскому штабу. Из последних 10 матчей в чемпионате и Кубке страны «Урал» не забивал всего в двух. А «Локомотив» — это не та команда, которая часто играет «на ноль» (в каждом из пяти последних матчей «Локомотив» пропускал)», — сказал Гутцайт.