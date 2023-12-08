«Локомотив» — «Урал»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 7.30
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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Урал».
Ставка: победа «Локомотива» со счётом 1:0 за 7.30.
«У «Локомотива» стабилизировались состав и игра, команда набрала ход и уже метит в число призёров. В предыдущем туре уверенно смотрелись в игре против «Зенита» даже без Баринова. С мотивацией у них всё в порядке, да и банально группа атаки у железнодорожников мощнее, чем у соперника. «Урал» упрётся, конечно, в последних турах команда неплохо выглядит, но зацепиться за очки гостям будет непросто», — сказал Бубнов.
МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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