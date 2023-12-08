«Локомотив» — «Урал»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 7.30

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Урал».

Ставка: победа «Локомотива» со счётом 1:0 за 7.30.

«У «Локомотива» стабилизировались состав и игра, команда набрала ход и уже метит в число призёров. В предыдущем туре уверенно смотрелись в игре против «Зенита» даже без Баринова. С мотивацией у них всё в порядке, да и банально группа атаки у железнодорожников мощнее, чем у соперника. «Урал» упрётся, конечно, в последних турах команда неплохо выглядит, но зацепиться за очки гостям будет непросто», — сказал Бубнов.