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«Локомотив» — «Урал»: прогноз Андрея Тихонова на матч чемпионата России

«Локомотив» — «Урал»: прогноз Андрея Тихонова на матч чемпионата России
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Урал».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Морозы могут испортить настроение болельщикам, но они вряд ли помешают «Локомотиву» набрать очки в этом туре. Железнодорожники уже давно не проигрывают на своём поле, поэтому нестабильному «Уралу» будет сложно навязать им свою игру. Победа над «Зенитом» должна была мотивировать москвичей, поэтому я жду от них открытой и активной игры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если атака «Локо» сработает так же хорошо, то в эту пятницу хозяева вполне могут оформить два-три гола. Впрочем, не стоит списывать «Урал» со счетов. Хотя в последнее время результативность «шмелей» оставляет желать лучшего, я считаю, что им вполне под силу хотя бы один раз огорчить железнодорожников, особенно если те слишком увлекутся нападением. Жду здесь обмена голами, которых наверняка будет немало», — сказал Тихонов.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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