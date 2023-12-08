«Локомотив» — «Урал»: прогноз Андрея Тихонова на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Урал».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Морозы могут испортить настроение болельщикам, но они вряд ли помешают «Локомотиву» набрать очки в этом туре. Железнодорожники уже давно не проигрывают на своём поле, поэтому нестабильному «Уралу» будет сложно навязать им свою игру. Победа над «Зенитом» должна была мотивировать москвичей, поэтому я жду от них открытой и активной игры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если атака «Локо» сработает так же хорошо, то в эту пятницу хозяева вполне могут оформить два-три гола. Впрочем, не стоит списывать «Урал» со счетов. Хотя в последнее время результативность «шмелей» оставляет желать лучшего, я считаю, что им вполне под силу хотя бы один раз огорчить железнодорожников, особенно если те слишком увлекутся нападением. Жду здесь обмена голами, которых наверняка будет немало», — сказал Тихонов.