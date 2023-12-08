«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Алексея Гасилина на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«Ювентус» сейчас в прекрасной форме, именно прекрасной, потому что серия без поражений уже достаточно длинная, команда в этом сезоне борется за скудетто. «Ювентус» свои победы и очки набирает с трудом, выигрываю 1:0, 2:1. Даже в последнем матче с «Монцей» «Ювентус» владел преимуществом, да, был незабитый пенальти Влаховича, но только на 90+4-й минуте «Ювентус» смог добиться победы. Дома «Ювентус» забивает очень мало.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Наполи» сейчас переживает не лучшее своё время, мы видели это и по игре с «Реалом», что большие проблемы как в обороне, так и в атаке. Это и проблемы сейчас дома с «Интером» где они проиграли 0:3. Да, восстановился Осимхен и уже играет третий матч, играет в старте, но как будто Распадори сейчас в более лучшей форме, а сам Распадори выходит только на последние минуты. Хвича тоже не так обостряет, не так много создаёт моментов, как в прошлом сезоне. И всё-таки вот эта пара, которая феерила в прошлом сезоне, от неё «Наполи» очень сильно зависит.

Я думаю, что «Ювентус» — фаворит в этом матче, но матч будет не голевым. Повторюсь, что «Ювентус» забивает дома мало, а «Наполи» просто сейчас не в состоянии что-то сделать с обороной «Ювентуса». Так что для меня очевидная ставка — тотал меньше 2.5», — сказал Гасилин.