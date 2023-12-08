«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру Серии А

Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи».

Ставка: ТМ 4.5 углового в первом тайме за 1.98.

«У «Ювентуса» череда успешных выступлений, волевые победы на последних минутах, достойная игра против «Интера». Массимилиано Аллегри — лучший тренер ноября, то есть всё у «Ювентуса» складывается хорошо. Тем более что возвращаются травмированные, в этом матче будет Данило, который много времени пропустил. У «Ювентуса», по сути, осталось два травмированных футболиста — это Веа и Де Шильо, и два дисквалифицированных, которых мы уже в этом сезоне не увидим – Погба и Фаджоли. Поэтому у Аллегри есть вариант выбирать состав во всех линиях, и, я думаю, он этим воспользуется. «Ювентус» начинает этот матч с позиции фаворита, играя на своём поле.

«Наполи» при Вальтере Маццарри играет лучше, играет интереснее, но последние два матча проиграл — 2:4 в Мадриде на последних минутах и 0:3 «Интеру», притом что играл немногим хуже «нерадзури», что привело к тому, что Вальтер Маццарри отказался беседовать с журналистами после встречи, ссылаясь на судейство, которое ему показалось не очень хорошим.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поэтому я предлагаю сегодня зайти с нестандартных вариантов. Удаление Вальтера Маццарри — если вы найдёте такой коэффициент, мне кажется вполне вероятным событием. Дело в том, что итальянские судьи очень злопамятные и такой демарш Вальтера Маццарри может не остаться незамеченным главным арбитром матча в Турине. Тем более что игра наверняка будет нервная, напряжённая, а Маццарри закипает. Если же вы не найдёте коэффициента, связанного с Вальтером Маццарри, вы можете выбрать любого игрока со скамейки, потому что мне кажется, что страсти будут бушевать, и вполне возможно, что и кто-то из футболистов, которые будут в резерве, получит жёлтую или красную карточку.

Второй вариант, который я вам хочу предложить, это тотал меньше 4,5 углового в первом тайме. Мне кажется, что игра будет очень тактической, очень много будет борьбы в центре поля, до штрафных площадок, по крайней мере в первом тайме, команды будут доходить нечасто, поэтому и угловых, возможно, будет немного», — сказал Лаврентьев.