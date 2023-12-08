«Эдмонтон» — «Миннесота»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Миннесота».

Ставка: ТБ 1.5 в первом периоде за 1.60.

«Миннесота» играет второй вечер кряду, а «Эдмонтон» успел выдохнуть после серии из пяти побед. В среднем «Эдмонтон» забивает 3,43, открылось второе дыхание, но до восьмого места в конференции ещё семь очков. На ходу все и всё. Хайман со вторым хет-триком, Макдэвид с 32 очками в 21 игре и 16 очками в последних пяти встречах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

До встречи с «Кэнакс» у «Миннесоты» было четыре победы подряд, с 28 заброшенными шайбами. «Миннесота» точно устала бегать за «Ванкувером», тем более вхолостую. Цепляться за шайбу и давить гости начали за три минуты до конца встречи при счёте 0:2. «Дикари» растягивались по всей площадке, крутили улитки, теряли шайбу из-за длинных передач. Перелёт и забитые ножки могут стать преградой и в этом матче. В октябре «Уайлд» выиграли 7-4 в домашних стенах. Но в последних семи выездных матчах у команды лишь две победы. Всего в последних пяти гостевых играх «Миннесота» открывала счёт – это один из ключей победы коллектива.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 09 декабря 2023, суббота. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Уверена, что в этот вечер команды обменяются голами, обойдёмся без «сухарей». Нужен хороший старт! «Эдмонтон» забрасывает в начальных отрезках столько, сколько позволяет оппонент. На данный момент — 36 шайб. «Миннесота» одинаково средненько забивает во всех периодах, но больше всего пропустила в первом. Выберу ТБ 1.5 в стартовом отрезке, потому что все силы будут отданы первой двадцатиминутке», — сказала Миронова.