Фонбет Матч Звёзд КХЛ 2023: фрибет 2000 рублей к звёздному уикенду!

9-10 декабря в ледовом дворце «СКА Арена» в Санкт-Петербурге пройдёт Фонбет Матч Звёзд КХЛ 2023. Уикенд состоит из двух частей: мастер-шоу (конкурсы хоккейного мастерства на льду) и мини-турнир по хоккею в формате «3 на 3» среди сборных команд дивизиона.Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на это или любое другое событие!

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