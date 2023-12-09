«Зенит» — «Пари НН»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Пари НН».

Ставка: обе забьют за 2.60.

«В последнем туре РПЛ в этом календарном году «Зенит» на своём поле примет «Пари НН». В прошлом матче питерцы потеряли очки и снова пропустили выше себя «Краснодар». Так что уверен, нижегородцам тут не на что рассчитывать.

«Зенит» до последнего тура выступал очень уверенно – шел на серии без проигрышей, почти только выигрывая. Но в матче с «Локомотивом» произошла «осечка». Да, играли на снежном поле, но всё же противники были в равных условиях. Железнодорожники сумели победить – 3:1. Теперь команда Семака идёт второй, снова отставая от «Краснодара» всего на два очка.

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«Пари НН» продолжает чередовать разные результаты. В последнее время клуб по несколько раз проиграл, сыграл вничью и победил. В таблице нижегородцы идут на девятом месте и отстают от противников из топ-5 всего на четыре и пять очков. Команда Юрана выступает довольно надёжно – мало пропускает и забивает. После «Краснодара» «Пари НН» является второй командой РПЛ по количеству пропущенных мячей.

Думаю, «Зениту» будет тяжело в этой встрече. Питерцы, конечно, будут мотивированы после неудачи с «Локомотивом». Но «Пари НН» может воспользоваться слишком ярым настроем противника. Уверен, что сине-бело-голубые не сумеют тут оставить ворота сухими», — сказал Мостовой.

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