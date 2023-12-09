«Спартак» — «Крылья Советов»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу РПЛ

9 декабря состоится матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов». Начало — в 14:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Последний тур РПЛ перед зимней паузой! «Спартак» проведёт его без дисквалифицированного Гильермо Абаскаля. Москвичам по-прежнему не хватает стабильности. «Крылья» же после шикарного старта к зиме сбавили ход, но пока держатся в группе лидеров. Кто уйдёт на зимний перерыв с хорошим настроением?

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