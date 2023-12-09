«Спартак» – «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Крылья Советов» в 18-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Спартак» сыграет с самарскими «Крыльями». Подходят команды к этому матчу практически как соседи в турнирной таблице. Чтобы обойти «Крылья», «Спартаку» надо обязательно выигрывать. «Крыльям», чтобы не позволить «Спартаку» себя обогнать, соответственно, важно не проиграть.

У «Крыльев» серия из трех матчей подряд без поражений. И в целом «Крылья» смотрятся очень неплохо. Матч с «Сочи» был малосодержательным, но все-таки повезло в концовке, и «Крылья» в целом по делу одержали победу. Самарцы забивают в 6 матчах подряд. Если чуть расширить горизонт, то «Крылья» не забили только раз за последние 10 матчей, это была игра против «Пари НН». Вообще, только с «Пари НН» в первом круге «Крылья» не забивали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартаку» будет тяжело справиться с легковесной и быстрой атакой «Крыльев», тем более мы понимаем, какие проблемы у «Спартака» в обороне. Если «Крылья» сыграют достаточно смело, то они обязательно забьют. Ну и что «Спартак» не забьет в последнем, завершающем матче года — у меня большие сомнения. Поэтому здесь я тоже, пожалуй, возьму вариант «обе забьют». Коэффициент не очень жирный, не очень мощный – 1,65.

«Спартаку», конечно, надо отмазываться за поражение 0:4 в 1-м круге. Можно рассмотреть вариант победы «Спартака» через «обе забьют» за хороший коэффициент 3,55. Но как основной прогноз все-таки возьму именно вариант с обменом забитыми мячами за 1,65», — сказал Генич.