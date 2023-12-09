«Спартак» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Спартака» за 1.91.

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в 18 туре чемпионата России. Самарцы начали выправлять свои результаты в последних турах — неплохо выступали. Но сейчас я все равно больше верю в успех москвичей.

Не так давно «Крылья Советов» шли на серии без викторий. На протяжении шести матчей клуб не знал побед, только один раз сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), проиграв в остальных встречах. Но в последних турах подопечные Осинькина перестали проигрывать – две победы над «Уралом» (3:1) и над «Сочи» (2:0), а также ничья с «Локомотивом» (3:3). В таблице «Крылья» благодаря этим успехам сейчас идут на четвертой строчке, отставая от ближайших соперников выше на два и четыре балла.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» снова погряз в скандалах. Игра с «Ахматом» многим запомнилась выходкой Абаскаля. Грозненцы сумели обыграть москвичей со счетом 2:1. Давно мы не видели виктории «красно-белых» в противостоянии с действительно сильным и равным противником. Так, «Спартак» за месяц победил только «Ростов» (2:1) и «Балтику» (2:0). В таблице коллектив идет на седьмом месте, все еще не так сильно отставая от противников выше.

Да, сложно прогнозировать результат этого матча. Обе команды чередуют разные результаты – они не добывали недавно каких-то важных и сложных побед. Но я все же рискну и поверю в «Спартак». Думаю, после обидного поражения в игре с «Ахматом» «красно-белые» будут мотивированы», — сказал Мостовой.