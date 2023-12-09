«Аталанта» — «Милан»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру Серии А

Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 2.95.

«Милан», похоже, выбирается из того мини-кризиса, в котором он оказался с середины октября, возвращаются травмированные, в этом матче, вполне возможно, уже выступит Рафаэль Леао, скорее всего, место первого форварда отдадут Оливье Жиру, который отбыл двухматчевую дисквалификацию, хотя и Лука Йович, который забил наконец в матче против «Фрозиноне», также является кандидатом на место в составе. В центре обороны у «Милана» по-прежнему есть определенные сложности, связанные с тем, что, скорее всего, снова Тео Эрнандес займет позицию второго центрального защитника, но все это не так существенно по сравнению с теми проблемами, которые испытывает «Аталанта».

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У «Аталанты» очень много травмированных и особенно страдает линия атаки, где Эль-Билаль Туре вообще не играл в этом сезоне, получив травму летом, а теперь еще Скамакка — главная ударная сила бергамасков получил травму и не будет участвовать в игре против «Милана». Также проблемы в линии обороны. Из травмированных, которые отсутствовали в последних матчах, возвращается только Шарль де Кетеларе, который, скорее всего, начнет матч со скамейки запасных. Его выход против «Милана» отдельная интрига, потому что явно бельгийцу есть что доказывать «Милану» и его главному тренеру, но я бы не стал пока сильно закладываться на этот вариант хотя бы потому, что не факт, что де Кетеларе вообще появится на поле.

Я предполагаю в этом матче победу «Милана» несмотря на то, что «Милан» играет в гостях. Дело в том, что у «Аталанты» последние матчи явно неудачные не по содержанию, не по результатам, команда проиграла два последних матча на своем поле в серии А, пусть и классным соперникам, таким как «Интер» и «Наполи». Ну и команда уступила в последнем гостевом матче «Торино» 0:3, явно показав, что силы заканчиваются и игра на два фронта в условиях того, что много травмированных, очень тяжела», — сказал Лаврентьев.

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