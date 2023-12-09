«Зенит» — «Пари Нижний Новгород»: прогноз Эдуарда Мора на встречу РПЛ
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Пари Нижний Новгород».
Ставка: «Зенит» забьет больше 1,5 гола за 1,44.
«Безусловно, «Зенит» сильнее. «Зенит» проиграл последний матч, «Зениту» нужно дома показывать, кто в доме хозяин, отличное поле, стадион. В гости приезжает «Нижний Новгород», который очков на выезде вообще не набирает. Тем более, что лучший, на мой взгляд, игрок гостей Майга в этой игре принимать участия не будет. Поэтому я думаю, что «Зенит» выиграет уверенно и забьет, соответственно, не меньше двух мячей», — сказал Мор.
МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 19:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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