«Зенит» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Пари НН» в 18-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.86.

«Зенит» после двух поражений подряд — в кубковом матче с «Динамо» и с «Локомотивом» в Москве в чемпионате — в не самом приятном расположении духа. «Зенит» вышел в лидеры перед прошлым туром, а сейчас снова опустился на второе место. И «Зенит» уже поджимает московское «Динамо», всего в двух очках команда Марцела Лички.

Ну и «Зенит» последний матч играет дома в уютных условиях под крышей против команды, которая меньше всего пропускает в российском чемпионате. И после двух поражений подряд в Москве, конечно, «Зенит» постарается реабилитироваться. Есть определённые нюансы, есть определённые сложности у Семака с выбором игроков. Не сыграет в этом матче Эракович из-за дисквалификации. Но я думаю, что «Зенит» выиграет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Пари НН» достаточно неплохо идёт по этому сезону — ниже девятого места команда Юрана точно уже не опустится, потому что «Ростов» в четырёх очках. Выше подняться будет очень сложно, учитывая, с кем «Пари НН» играет. Плюс на выезде «Пари НН» играет гораздо хуже, чем дома.

Думаю, что «Зенит» своё возьмёт. Кассьерра снова в деле, Сергеева на ноги поставят, должны забивать и выигрывать минимум с разницей в два мяча. Мой прогноз – победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.86», — сказал Генич.