«Астон Вилла» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.13.

«Астон Вилла» и «Арсенал» встретятся в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Пару дней назад «львы» сумели добыть важнейший результат – обыграли «Ман Сити». Но я всё-таки не думаю, что и «канониры» сейчас уступят подопечным Эмери.

В общем-то, победа «Виллы» в игре с «Манчестер Сити» (1:0) не стала случайностью. Помимо того, что в этом матче коллектив был просто сильнее «горожан» по всем основным параметрам, команда Эмери и до этого выступала очень хорошо. Недавно она ещё обыграла «Тоттенхэм» (2:1) и «Фулхэм» (3:1). В таблице клуб уже сумел подняться на третье место, как раз обогнав «Ман Сити». От лидирующего «Арсенала» «Вилла» отстаёт на четыре очка.

«Канониры» тоже провели тяжёлый матч на неделе. Многие ожидали «лёгкой прогулки» команды в игре с «Лутон Таун». Однако подопечные Артеты даже проигрывали в счёте некоторое время в их противостоянии. В итоге «Арсенал» добыл три очка, победив со счётом 4:3. В чемпионате коллектив сумел сохранить лидерство, начиная понемногу отрываться от преследователей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Помимо АПЛ, «пушкари» представляют Англию в Лиге чемпионов. Там команда Артеты в последнем туре на прошлой неделе разгромили «Ланс» (6:0), гарантировав себе выход в плей-офф. Последняя неудача «Арсенала» датируется ещё началом ноября. «Астон Вилла» тоже выступает в еврокубке, только в Лиге конференций, где она особых проблем не испытывает.

Конечно, «Астон Вилла» всех пару дней назад удивила в матче с «Манчестер Сити». Но я уверен, что «Арсенал» будет готов к жёсткому сопротивлению. Артета – умный тренер, который подготовит своих футболистов. Хозяева поля с большой вероятностью уступят тут», — сказал Павлюченко.