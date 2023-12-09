«Бетис» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Бетис» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 1.86.

«Реал» продолжает выдавать очень хорошие результаты. Ничья с «Райо Вальекано» (0:0) является единственной неудачей команды за последнее время. В других матчах подопечные Анчелотти выигрывали. Сейчас за лидерство в Ла Лиге «Реал» борется, как ни странно, с «Жироной». У них равное количество очков, но выше благодаря дополнительным параметрам стоят именно мадридцы.

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В Лиге чемпионов «Реал» тоже выступает уверенно. Команда уже гарантировала себе выход в плей-офф после четвертого тура. Несмотря на это «сливочные» в пятом матче еврокубка устроили тяжелый матч с «Наполи», из которого все равно вышли победителями – 4:2. «Бетис» тоже принимает участие в еврокубке – играет в Лиге Европы. Там в группе клуб сейчас лидирует, но его отрыв от преследователей минимален. Так что «бетикос» пока не гарантировали себе выход в плей-офф. В последнем туре они проиграли «Спарте» (0:1).

Однако в остальных встречах «Бетис» выступал очень неплохо. Проигрыш «Спарте» является единственным за несколько месяцев. Помимо этого, пару раз коллектив потерял очки в матчах Ла Лиги с «Альмерией» (0:0) и с «Севильей» (1:1). Но в остальных играх коллектив только выигрывал. В таблице Примеры подопечные Пеллегрини идут на седьмом месте – всего в одном очке от «Реала Сосьедад» из зоны еврокубков.

«Бетис» пару дней назад играл в рамках 1/32 Кубка Испании с «Вильяновенсе» из дивизиона рангом ниже (2:1). Конечно, матч был легким для «бетикос». Но у «Реала» все равно было больше времени на подготовку. Ну и в любом случае, уровень мадридцев выше», — сказал Мостовой.