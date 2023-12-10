«Краснодар» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.92.

«Интереснейшее противостояние мы увидим в последнем туре РПЛ в этом календарном году — «Краснодар» примет дома ЦСКА. «Быкам» нужно обязательно выигрывать, чтобы не пропускать выше себя «Зенит» перед зимней паузой. Но и армейцы так просто не уступят сейчас, уверен.

«Краснодар» не сумел долго идти на серии без поражений в Российской Премьер-Лиге. За последний месяц команда дважды уступила — ЦСКА (0:1) и «Уралу» (1:3). И казалось, что у «Зенита» есть все, чтобы вернуться на первое место. Но «быкам» повезло с тем, что команда Семака и сама начала терять очки. В итоге сейчас подопечные Ивича идут первыми, опережая «Зенит» на два очка.

Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!

ЦСКА тоже выступает не так стабильно в последнее время. За семь матчей во всех турнирах у команды Федотова было четыре победы, две ничьих и одно поражение. Причём в этот период входят две встречи клуба с «Ростовом» — 2:0 в РПЛ и 1:1 в Кубке. А вот уступил ЦСКА в рамках Премьер-Лиги «Динамо» (2:3). В таблице армейцы идут на пятой строчке и уступают соперникам выше на одно и три очка. Думаю, коллектив тоже очень хочет уйти на перерыв, хотя бы опередив «Крылья Советов» в турнире.

Сейчас не будет никаких разговоров про заснеженное поле и низкие температуры — игра пройдёт в Краснодаре. Так что соперники будут в равных условиях. Если бы не последние несколько неудач, я бы отдал предпочтение «быкам». Но «Краснодар» начал время от времени проигрывать — в том числе и ЦСКА в первом круге месяц назад.

Так что я тут не буду гадать, кто выиграет. Лучше поставлю на голы. Их точно будет много — соперники намерены завершить этот календарный год на высокой ноте», — сказал Мостовой.

Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148