«Факел» – «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Динамо» в 18-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: первый гол — «Факел» за 2.24.

«Сложнейшая игра нас ждет в Воронеже — «Факел» против московского «Динамо». Да, динамовцы сейчас хороши — в Кубке России абсолютно по делу обыграли «Зенит» — 1:0 и 3 матча подряд в чемпионате выигрывают. А если взять серию из 5 матчей, то 4 победы и 1 ничья. В общем, динамовцы сейчас хороши, хотя с «Рубином» был сложный, тяжелый, упрямый матч и упертый, где чуть повезло. Там «Рубин» мог, конечно, забивать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но сейчас условия в Воронеже сами понимаете какие. Поле оставляет желать лучшего. На этом поле техничный динамовский футбол показать будет максимально сложно. «Факел» более приспособлен и адаптирован к этим условиям. И игра у «Факела» ну не то что более приземленная, она более прагматичная и основанная на физических кондициях. Поэтому «Динамо» очень важно будет сдержать натиск. Здесь фактор первого гола чрезвычайно важен. «Факел» в последних играх не забивает. Я думаю, что Ташуева это напрягает слегка. Ну и опять «Факел» постарается динамовцев огорчить за счет длинных передач, подбора, дальних ударов, стандартов. «Динамо» будет очень сложно, особенно в первые минуты.

Я предположу, что «Факел» сделает ставку на быстрый гол. Мой прогноз — первый гол в матче забьет «Факел» за 2,24», — сказал Генич.