«Факел» – «Динамо»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Воронеже

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Факел» – «Динамо» в 18-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Динамо» не проиграет при тотале меньше 3.5 за 1.78.

«Честно говоря, не знаю, состоится ли матч в итоге. В Воронеже снегопад и в день матча будет достаточно холодно. На качество поля там уже все наплевали. Все видели, что было в матче «Факел» — «Балтика». Не понимаю, почему там еще позволяют играть. Футбола здесь не будет в любом случае. Вопрос только в том, выйдут ли команды на поле.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Один гол станет событием для этой встречи. Понятно, что у воронежцев серьезный настрой, при своих болельщиках хочется на мажорной ноте закрыть год, тем более они успешно играют с «Динамо». Но бело-голубые великолепный отрезок выдали, хотят уйти на перерыв в тройке. Они бились в последних матчах – и с ЦСКА, и с «Зенитом», и с «Рубином». Не думаю, что приедут в Воронеж и уступят в характере, в настрое. У них свои цели и задачи. А состав, конечно, более мастеровитый и классный», — сказал Титов.