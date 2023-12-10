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«Сочи» – «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч 18-го тура РПЛ

«Сочи» – «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч 18-го тура РПЛ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Оренбург» в 18-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

«Сочи» дома на стадионе «Фишт» сыграет против «Оренбурга». «Сочи» поменял тренера. Денис Клюев готовит команду к этому матчу. Вряд ли что-то кардинально может поменяться у сочинцев за одну неделю, но матч домашний — обязательно надо выигрывать. 10 очков у «Сочи». И «Оренбургу» также надо выигрывать. Между командами 4 очка. У «Оренбурга» тоже давненько не было побед именно в чемпионате. В Кубке была над «Спартаком».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сложный тоже матч для прогноза, потому что непонятно, как сыграют «Сочи». Понятно, что есть потери. Тот же Юсупов не сыграет у сочинцев из-за перебора желтых карточек. У «Оренбурга» не сыграет Матиас Перес. Но, учитывая условия, учитывая, что в тепле, на хорошем поле, перестеленном, пересеянном, пройдет эта встреча, предположу, что будет «верх».

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Оренбург
Оренбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предположу, что команды сыграют в удовольствие и сыграют результативно. Вокруг да около ходить не буду – «тотал больше 2.5» за 1.85», — сказал Генич.

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