«Балтика» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – «Рубин» в 18-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Балтика» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.

«Заключительной игрой тура и этого календарного года в РПЛ будет матч «Балтика» — «Рубин». Это выходцы из первого дивизиона. В прошлом сезоне они решали, кто из них с первого места выйдет, кто со второго, «Рубин» в итоге опередил на финише «Балтику». В этом сезоне они уже играли в РПЛ: «Рубину» повезло — выиграли 1:0. В самой концовке тогда отличился Вада со штрафного.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас «Балтика» играет дома. Она будет играть без Гедеона Гузины, без Гильермо Сото. Они этот матч пропускают из-за дисквалификации. Да, «Рубин» сейчас хорош, игру свою «Рубин» поймал, хоть и прервал серию и без пропущенных мячей, и без поражений в московском матче с «Динамо». Но и там «Рубин» смотрелся неплохо, моменты свои надо было, конечно, реализовывать, чего стоит только удар Ранджеловича и момент с ударом Вады над перекладиной во втором тайме.

В Калининграде я ожидаю жёсткий, плотный футбол, примерно как в первом дивизионе, когда «Рубин» выиграл 1:0 с помощью дальнего удара. Также 1:0 «Рубин» выиграл и в чемпионате, как я уже сказал, в этом сезоне. Где-то «Балтике» должно вернуться.

Думаю, что «Балтика» не проиграет в этом матче и, конечно же, будет «низ». Можно сыграть «1X и тотал меньше 2.5» за коэффициент «двойка». Или можно чуть подстраховаться и рассмотреть вариант «Балтика» не проиграет и тотал меньше 3.5» за коэффициент 1.7. «Балтика» пять или шесть игр подряд не забивает, конечно, с атакой надо что-то ей делать. Без Гузины будет сложновато, но много стандартов у неё, какой-то надо пробовать реализовать. Но игра, скорее всего, будет «низовая», — сказал Генич.