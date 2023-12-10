«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на игру 18-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА в 18-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.68.

«Очень важным матчем закрывается эта часть сезона. Идеальные условия будут для игры, никакого снега, холода. ЦСКА даже надо будет привыкнуть после матча с «Ростовом», после тренировок при большом минусе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» выйдет защищать своё лидерство. Кордобы, к сожалению, не будет. Думаю, Кокшаров получит ещё один шанс. С «Оренбургом» он был активен, не выпадал из игры. Но в любом случае должна средняя линия взять инициативу на себя. Это Сперцян, это Кривцов, от них должна исходить угроза. И стандарты должны очень помочь.

Для ЦСКА матч не менее важный. Нужно брать три очка, чтобы во второй части сезона было за что бороться. С «Ростовом» получилось здорово. Но здесь уже совсем другой футбол будет. И мне кажется, армейцам опять не хватит длины скамейки. В концовке у «Краснодара» будут варианты для усиления, как с тем же «Оренбургом», когда вышел Ахметов и забил победный мяч. У ЦСКА на скамейке только молодёжь.

Поставлю на 1X при тотале больше 1.5. 1:1 – самый вероятный счёт. Но не исключаю, что дома при поддержке болельщиков краснодарцы додавят ЦСКА», — сказал Титов.